На потреби оборонного комплексу РФ: із Запоріжжя намагались вивезти військове обладнання

За даними прес-служби, правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб Збройних сил РФ військовою продукцією, російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів у нашій країні.

“... у 2016 році через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам РФ, організатори планували налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід визначених державою обмежень”, — йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання запорізького заводу, зокрема можуть бути використані у військовій промисловості.

У прес-службі додали, що під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та 333 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.