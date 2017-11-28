На нужды оборонного комплекса РФ: из Запорожья пытались вывезти военное оборудование

По данным пресс-службы, правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией, российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в нашей стране.

"... в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи линии разграничения СБУ обнаружила склады боевиков

По данным СБУ, дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию стране-агрессору. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности может быть использовано в военной промышленности.

В пресс-службе добавили, что во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ заявили, что спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году

Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.