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На нужды оборонного комплекса РФ: из Запорожья пытались вывезти военное оборудование

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из Запорожских предприятий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным пресс-службы, правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией, российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в нашей стране.

"... в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию стране-агрессору. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности может быть использовано в военной промышленности.

В пресс-службе добавили, что во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

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