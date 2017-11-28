Поблизу лінії розмежування СБУ виявила склади бойовиків

"Оперативники спецслужби у рамках комплексу заходів із протидії фінансуванню тероризму встановили, що у “сірій зоні” поблизу селища Верхньоторецьке на Донеччині розташовані склади одного із незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”. Правоохоронці спільно з військовими під обстрілами бойовиків вилучили товари широкого вжитку та комп’ютерну техніку на загальну суму понад чотири з половиною мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, продукцію спільники бойовиків планували реалізувати на підконтрольній Україні території, а отримані від продажу гроші спрямувати на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Вилучені товари передано працівникам Державної фіскальної служби. Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення кола осіб, причетних до незаконного постачання товарів.

Як повідомляв УНН, чисельність окупаційних військ на Донбасі сягнула 35,5 тис. осіб.