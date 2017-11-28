Вблизи линии разграничения СБУ обнаружила склады боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники СБ Украины совместно с военными и фискальной службой обнаружили вблизи линии разграничения склады боевиков с товарами для перепродажи на подконтрольной украинской власти территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Оперативники спецслужбы в рамках комплекса мероприятий по противодействию финансированию терроризма установили, что в "серой зоне" вблизи поселка Верхнеторецкое в Донецкой области расположены склады одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Правоохранители совместно с военными под обстрелами боевиков изъяли товары широкого потребления и компьютерную технику на общую сумму более четырех с половиной миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, продукцию сообщники боевиков планировали реализовать на подконтрольной Украине территории, а полученные от продажи деньги направить на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.
Изъятые товары переданы работникам Государственной фискальной службы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия для установления круга лиц, причастных к незаконным поставкам товаров.
Как сообщал УНН, численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.