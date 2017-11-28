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Загальна чисельність окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тис. осіб - Аваков

Київ • УНН

 • 10726 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Загальна чисельність окураційних військ у складі так званих 1-го та 2-го армійських корпусів на окупованій частині Донбасу становить 35,5 тис. осіб. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час 8-го Національного експертного форуму, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні на тимчасово неконтрольованій тетриторії Донецької та Луганської областей під виглядом воєнізованих формувань так званих "ДНР/ЛНР" діє оперативне угрупування російських окупаційних військ, до складу якої входить 1-й і 2-й армійські корпуси. Перший - це Донецьк, другий - Луганськ. Ці корпуси приписані до 8-ї армії Південного округу ЗС РФ, які складаються з місцевого населення, найманців і кадрових військовослужбовців ЗС РФ. Вони представляють собою перший ешелон сил на на даному напрямку, далі стоять регулярні війська РФ... Загальна штатна чисельність угрупувань першого і другого армійських корпусів 8-ї армії РФ: військовослужбовців - 35,5 тис., танків - 478, бронемашин - 848, артилерійських систем і мінометів - до 750, РСЗВ - 208, протитанкових засобів - 363, засобів протиповітряної оборони - 419", - розповів він.

За його словами, керування цими угрупуваннями військ здійснюється оперативним командуванням, створеним на базі штабу 8-ї армії ЗС РФ.

Нагадаємо, за даними СБУ, на підмогу "главі МВС ЛНР" Ігорю Корнету в ОРЛО приїхали бойовики ПВК "Вагнер".

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