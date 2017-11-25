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СБУ: на підмогу Корнету в ОРЛО приїхали бойовики ПВК "Вагнер"

СБУ: на підмогу Корнету в ОРЛО приїхали бойовики ПВК "Вагнер"

Київ • УНН

 • 15649 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На підмогу одному з ватажків "ЛНР" "бунтівному" Ігорю Корнету приїхали бойовики так званої приватної військової компанії "Вагнер", є аудіозаписи розмови бойовиків з обговоренням деталей ліквідації і роззброєння бандформувань неугодних ватажків терористів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення СБУ в Facebook.

"У СБУ з неприхованим інтересом спостерігають за "наведенням порядку в молодій республіці ЛНР". Так званий міністр МВС "Корнет" звинуватив "державного діяча" Плотницького в ліквідації "патріотів". Ми звичайно вітаємо будь-яке "самоочищення органів влади ЛНР", але хочемо акцентувати на одному моменті", - йдеться в повідомленні.

"За нашою інформацією, на підмогу "бунтівному" Корнету приїхали бойовики так званої приватної військової компанії "Вагнер", про яку Служба неодноразово розповідала. Ми задокументували, що дружба керівника ПВК "Вагнер" Уткіна з Корнетом має давню історію, зокрема в питанні "зачистки" "патріотів" еленерії, які вийшли в тираж", - відзначили в СБУ.

Також спецслужба оприлюднила аудіозаписи переговорів бойовиків.

"На аудіозаписах розмов Вагнера з Корнетом можна почути обговорення деталей ліквідації і роззброєння бандформувань неугодних ватажків терористів Бетмена, Одеси, Косогора, Фоми, різноманітних казацьких угруповань. Так що хлопці цілком можуть позмагатися з Плотницбким у нелегкій справі "очищення власних рядів". Хоча, чому тут дивуватися, внутрішньовидова боротьба за російський пайок і кримінальні гроші може вивести в "лідери ЛНР" ще й не таких персонажів", - вказали в СБУ.

Нагадаємо, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку.

Раніше радник глави МВС повідомив, що в Луганську перебуває близько 1 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з бронетехнікою і артилерійськими системами.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

Після цього ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький виїхав з Луганська в РФ.

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