Глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ - ЗМІ

Відзначається, що автомобільний кортеж з Плотницьким, а також керівником його адміністрації, "главою ДТРК "ЛНР" і низкою інших осіб поїхав з території Луганська в Росію.

Крім того повідомляється, що урядові будівлі при цьому як і раніше оточені озброєними людьми, серед яких, імовірно, співробітники "МВС ЛНР" і "міністерства держбезпеки" сусідньої "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, в "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі.