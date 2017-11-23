Глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Автомобільний кортеж, в якому знаходиться глава "самопроголошеної Луганській народної республіки" ("ЛНР") Ігор Плотницький виїхав до Росії. Про це повідомляє Новая газета, передає УНН.
Відзначається, що автомобільний кортеж з Плотницьким, а також керівником його адміністрації, "главою ДТРК "ЛНР" і низкою інших осіб поїхав з території Луганська в Росію.
Крім того повідомляється, що урядові будівлі при цьому як і раніше оточені озброєними людьми, серед яких, імовірно, співробітники "МВС ЛНР" і "міністерства держбезпеки" сусідньої "Донецької народної республіки".
Нагадаємо, в "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі.