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Глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ - ЗМІ

Глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Автомобільний кортеж, в якому знаходиться глава "самопроголошеної Луганській народної республіки" ("ЛНР") Ігор Плотницький виїхав до Росії. Про це повідомляє Новая газета, передає УНН.

Відзначається, що автомобільний кортеж з Плотницьким, а також керівником його адміністрації, "главою ДТРК "ЛНР" і низкою інших осіб поїхав з території Луганська в Росію.

Крім того повідомляється, що урядові будівлі при цьому як і раніше оточені озброєними людьми, серед яких, імовірно, співробітники "МВС ЛНР" і "міністерства держбезпеки" сусідньої "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, в "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі.

Українські Національні Новини

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