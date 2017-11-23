Глава "ЛНР" Плотницкий уехал из Луганска в РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Автомобильный кортеж, в котором находится глава "самопровозглашенной Луганской народной республики" ("ЛНР") Игорь Плотницкий уехал в Россию. Об это сообщает Новая газета, передает УНН.
Отмечается, что автомобильный кортеж с Плотницким, а также руководителем его администрации, "главой ГТРК "ЛНР" и рядом других лиц уехал с территории Луганска в Россию.
Кроме того сообщается, что правительственные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности" соседней "Донецкой народной республики".
Напомним, в "ДНР" ночью произошли диверсии, есть погибшие.