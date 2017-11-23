В "ДНР" ночью произошли диверсии, есть погибшие

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3383 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11548 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87358 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91462 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115822 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146517 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107446 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В "ДНР" ночью произошли диверсии, есть погибшие

В "ДНР" ночью произошли диверсии, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 18559 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В ночь с 22.11 на 23.11 на территории "ДНР" произошли диверсии, есть жертвы. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы “Информационное сопротивление”, нардеп Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Как сообщает нардеп, на протяжении последних суток “разборки” российских силовиков между собой на Донбассе (ФСБ против АП РФ-ГРУ ГШ ВС РФ), результатом чего стали события в Луганске с 20.11.2017, перешли на территорию “ДНР”.

"В ночь с 22.11 на 23.11 произошла серия диверсий против штабных структур “1 АК ДНР”, дислоцированных в Донецке. Есть жертвы среди офицеров штаба “1 АК ДНР”, штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады (т.н. “Республиканская гвардия ДНР”)", - отметил Тымчук.

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По его словам, российское командование данных структур и структурных подразделений с начала событий в Луганске выдвигало идею объединения “ЛДНР” в одно образование под руководством Донецка.

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"Во “2-м АК ЛНР” верными кураторам И.Плотницкого остаются в основном подразделения разведки во главе с начальником разведки “2-го армейского корпуса”, - резюмировал он.

Он также не исключил, что на данным момент в ОРДЛО наблюдается “репетиция” противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию.

 

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