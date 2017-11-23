В "ДНР" ночью произошли диверсии, есть погибшие

Как сообщает нардеп, на протяжении последних суток “разборки” российских силовиков между собой на Донбассе (ФСБ против АП РФ-ГРУ ГШ ВС РФ), результатом чего стали события в Луганске с 20.11.2017, перешли на территорию “ДНР”.

"В ночь с 22.11 на 23.11 произошла серия диверсий против штабных структур “1 АК ДНР”, дислоцированных в Донецке. Есть жертвы среди офицеров штаба “1 АК ДНР”, штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады (т.н. “Республиканская гвардия ДНР”)", - отметил Тымчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт в Луганске: "МВД" арестовало сотрудников "прокуратуры"

По его словам, российское командование данных структур и структурных подразделений с начала событий в Луганске выдвигало идею объединения “ЛДНР” в одно образование под руководством Донецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екскалация конфликта в "ЛНР" ухудшит гуманитарную ситуацию на этой территории

"Во “2-м АК ЛНР” верными кураторам И.Плотницкого остаются в основном подразделения разведки во главе с начальником разведки “2-го армейского корпуса”, - резюмировал он.

Он также не исключил, что на данным момент в ОРДЛО наблюдается “репетиция” противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию.