Конфликт в Луганске: "МВД" арестовало сотрудников "прокуратуры"

“Аресту подверглись более 20 человек, включая генерального прокурора „ЛНР“ Виталия Подоброго и военного прокурора „ЛНР“ Сергея Рахно и их заместителей. Людей увели в здание Народного совета „ЛНР“. В настоящее время это здание заблокировано и используется „МВД ЛНР“ в своих целях”, — говорится в сообщении.

По данным издания, "генеральную прокуратуру "ЛНР" штурмовали совместно “МВД “ЛНР” и “спецназ “ДНР” “Витязь”.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как "глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет предложил главе "ЛНР" Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.

Как сообщал УНН, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.