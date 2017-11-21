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Озброєні люди оточили центр Луганська

Озброєні люди оточили центр Луганська

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків. Про це з посиланням на відповідне відео повідомляє ВВС Україна, передає УНН.

Як повідомляється, напередодні сайт ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького повідомив, що він відсторонив від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Було опубліковане відео, на якому І.Плотницький представляє нового "міністра".

Водночас у "МВС республіки" у вівторок заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

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Там також заявили, що викрили "українську диверсійно-розвідувальну групу", яка нібито намагалася проникнути в "ЛНР".

Крім того, відомство повідомило про арешт низки посадовців "республіки", зокрема голови телерадіокомпанії "ЛНР".

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У "МВС" твердять, що уночі представили матеріали на посадовців Ігорю Плотницькому. Водночас з його боку жодних коментарів ситуації поки що не надходило.

Серед інших арештованих, за твердженням "МВС", - керівник "адміністрації" голови "ЛНР" та голова служби урядової безпеки "МВС".

Нагадаємо, заступник голови СММ ОБСЄ А.Хуг обговорив з І.Плотницьким питання недопуску місії до непідконтрольної території.

 

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