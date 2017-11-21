На Луганщині затримано двох поплічниць бойовиків "ЛНР"

"Сьогодні близько 9.00, під час перевірки документів в громадян, які прямували через блокпост, нацгвардійці виявили двох жінок, які за базою "Блокпост" причетні до суспільної організації незаконного збройного формування "ЛНР" "Мир Луганщини". Затриманих громадянок передано працівникам поліції", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть суддю, яка зрадила присязі на вірність народу України і здійснювала правосуддя від імені "ЛНР".

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