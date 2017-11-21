На Луганщині затримано двох поплічниць бойовиків "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Бійці Національної гвардії України затримали в Луганській області двох поплічниць бойовиків "ЛНР". Про це повідомляє Группа інформації та комунікації Західного територіального управління НГУ, передає УНН.
"Сьогодні близько 9.00, під час перевірки документів в громадян, які прямували через блокпост, нацгвардійці виявили двох жінок, які за базою "Блокпост" причетні до суспільної організації незаконного збройного формування "ЛНР" "Мир Луганщини". Затриманих громадянок передано працівникам поліції", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть суддю, яка зрадила присязі на вірність народу України і здійснювала правосуддя від імені "ЛНР".
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