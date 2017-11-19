"ЛНР" про обмін полоненими: кількість ще не узгоджена

"...сподіваюся, що з урахуванням того, які люди були підключені (до переговорного процесу - ред.) зараз, висловили певні гарантії, цей обмін все-таки до Нового року відбудеться. ...з нашого боку ми робимо все", - сказала Кобцева.

Вона уточнила, що "ЛНР" була готова до обміну ще рік тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова до обміну полонених з представниками ОРДЛО

Кобцева додала, що досі йде узгодження кількості людей, що підлягають обміну.

"Думаю, в кінці кінців ми вийдемо на цифри, які влаштують як українську сторону, так і нас", - сказала "керівник робочої групи".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі заявили, що обмін полоненими між Україною та "ЛДНР" ускладнює багато проблем

Нагадаємо, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО підтверджують, що у них утримується 88 українських заручників.

Як повідомляв УНН, представник України в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про відсутність точних даних щодо обміну для звільнення українських заручників до кінця поточного року.