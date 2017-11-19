"ЛНР" об обмене пленными: количество еще не согласовано

"... надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу - ред.) сейчас, выразили определенные гарантии, что этот обмен все-таки до Нового года произойдет. ... с нашей стороны мы делаем все", - сказала Кобцева.

Она уточнила, что "ЛНР" была готова к обмену еще год назад.

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Кобцева добавила, что до сих пор идет согласование количества людей, подлежащих обмену.

"Думаю, в конце концов мы выйдем на цифры, которые устроят как украинскую сторону, так и нас", - сказала "руководитель рабочей группы".

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Напомним, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО подтверждают, что у них содержится 88 украинских заложников.

Как сообщал УНН, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену для освобождения украинских заложников до конца текущего года.