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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14535 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48349 просмотра

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"ЛНР" об обмене пленными: количество еще не согласовано

"ЛНР" об обмене пленными: количество еще не согласовано

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В самопровозглашенной "Луганской Народной Республике" надеются, что обмен пленными с украинской стороной состоится до конца текущего года, сообщила журналистам "руководитель рабочей группы по обмену военнопленных" Ольга Кобцева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"... надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу - ред.) сейчас, выразили определенные гарантии, что этот обмен все-таки до Нового года произойдет. ... с нашей стороны мы делаем все", - сказала Кобцева.

Она уточнила, что "ЛНР" была готова к обмену еще год назад.

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Кобцева добавила, что до сих пор идет согласование количества людей, подлежащих обмену.

"Думаю, в конце концов мы выйдем на цифры, которые устроят как украинскую сторону, так и нас", - сказала "руководитель рабочей группы".

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Напомним, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО подтверждают, что у них содержится 88 украинских заложников.

Как сообщал УНН, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену для освобождения украинских заложников до конца текущего года.

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