В Луганской области задержали двух соучастниц боевиков "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бойцы Национальной гвардии Украины задержали в Луганской области двух соучастниц боевиков "ЛНР". Об этом сообщает Группа информации и коммуникации Западного территориального управления НГУ, передает УНН.
"Сегодня около 9.00, во время проверки документов у граждан, которые направлялись через блокпост, нацгвардийци обнаружили двух женщин, которые по базе "Блокпост" причастны к общественной организации незаконного вооруженного формирования "ЛНР" "Мир Луганщины". Задержанных гражданок передано работникам полиции", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Луганской области будут судить судью, которая предала присяге на верность народу Украины и осуществляла правосудие от имени "ЛНР".
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