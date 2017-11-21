В Луганской области задержали двух соучастниц боевиков "ЛНР"

"Сегодня около 9.00, во время проверки документов у граждан, которые направлялись через блокпост, нацгвардийци обнаружили двух женщин, которые по базе "Блокпост" причастны к общественной организации незаконного вооруженного формирования "ЛНР" "Мир Луганщины". Задержанных гражданок передано работникам полиции", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганской области будут судить судью, которая предала присяге на верность народу Украины и осуществляла правосудие от имени "ЛНР".

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