"Суддю ЛНР" судитимуть за зраду присязі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Луганщині судитимуть суддю, яка зрадила присязі на вірність народу України і здійснювала правосуддя від імені "ЛНР". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Прокуратура, в порядку спеціального досудового розслідування, направила до суду обвинувальний акт стосовно судді, яка обіймає посаду судді у так званій "судовій гілці влади" терористичної організації "ЛНР", за обвинуваченням її у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації).
Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що вказана особа, будучи діючою суддею Жовтневого районного суду міста Луганська, поділяючи погляди учасників терористичної організації "ЛНР", з метою укріплення незаконної влади та бажаючи сприяти її діяльності, стала учасником терористичної організації.
Встановлено, що з жовтня 2015 року, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, означена суддя здійснює правосуддя від імені "ЛНР" та виносить незаконні рішення, що суперечить основоположним принципам Конституції України, а також іншим законодавчим актам України.
Оскільки вказана особа переховується від слідства та суду, органом досудового розслідування останню оголошено у розшук.
Нагадаємо, ватажків "ЛНР" у Дніпрі заочно судитимуть у справі збитого Іл-76.