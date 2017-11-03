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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59309 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109356 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Судью ЛНР" будут судить за измену присяге

"Судью ЛНР" будут судить за измену присяге

Киев  •  УНН

 • 13895 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Луганской области будут судить судью, которая нарушила присягу на верность народу Украины и осуществляла правосудие от имени "ЛНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Прокуратура, в порядке специального предварительного расследования, направила в суд обвинительный акт в отношении судьи, занимающей должность судьи в так называемой "судебной ветви власти" террористической организации "ЛНР", по обвинению ее в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации).

Во время специального предварительного расследования установлено, что указанное лицо, будучи действующим судьей Октябрьского районного суда города Луганска, разделяя взгляды участников террористической организации "ЛНР", с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стала участником террористической организации.

Установлено, что с октября 2015 года, находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, данная судья осуществляет правосудие от имени "ЛНР" и выносит незаконные решения, противоречащее основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от следствия и суда, органом предварительного расследования последняя объявлена в розыск.

Напомним, главарей "ЛНР" в Днепре будут заочно судить по делу сбитого Ил-76.

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