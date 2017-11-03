"Судью ЛНР" будут судить за измену присяге

Прокуратура, в порядке специального предварительного расследования, направила в суд обвинительный акт в отношении судьи, занимающей должность судьи в так называемой "судебной ветви власти" террористической организации "ЛНР", по обвинению ее в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации).

Во время специального предварительного расследования установлено, что указанное лицо, будучи действующим судьей Октябрьского районного суда города Луганска, разделяя взгляды участников террористической организации "ЛНР", с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стала участником террористической организации.

Установлено, что с октября 2015 года, находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, данная судья осуществляет правосудие от имени "ЛНР" и выносит незаконные решения, противоречащее основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от следствия и суда, органом предварительного расследования последняя объявлена в розыск.

Напомним, главарей "ЛНР" в Днепре будут заочно судить по делу сбитого Ил-76.