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Хуг обговорив з Плотницьким питання недопуску місії до непідконтрольної території

Хуг обговорив з Плотницьким питання недопуску місії до непідконтрольної території

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг сьогодні у Луганську обговорив з ватажком “ЛНР” Ігорем Плотницьким питання перешкоджання виконанню місією свого мандата, а також дотримання сторонами мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на повідомлення СММ ОБСЕ у Facebook.

“Сьогодні у Луганську відбулася зустріч першого заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга з паном Плотницьким. Вони обговорили кілька питань стосовно перешкоджання виконанню Місією свого мандата, а також спостереження СММ щодо дотримання сторонами Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

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Під час зустрічі, зазначається у повідомленні, Александр Хуг нагадав, що у жодному разі не можна залякувати або наражати на небезпеку неозброєних цивільних спостерігачів Місії.

“Александр Хуг підкреслив, що задля об’єктивного і неупередженого моніторингу ситуації необхідно забезпечити, щоби Місія могла вільно пересуватися та розширити свою присутність, зокрема на лінії зіткнення і на неконтрольованій ділянці кордону з Російською Федерацією”, — поінформували в ОБСЄ.

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Нагадаємо, глава так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив про готовність обговорити і ще раз узгодити з Києвом списки полонених для обміну.

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