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Ватажок "ЛНР" готовий обговорити з Києвом обмін полоненими

Ватажок "ЛНР" готовий обговорити з Києвом обмін полоненими

Київ • УНН

 • 15054 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Глава так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив про готовність обговорити і ще раз узгодити з Києвом списки полонених для обміну, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Ми готові обговорити і ще раз узгодити списки і кількість полонених для обміну. ​​Тепер відповідь за українською стороною," - заявив Плотницкий.

Нагадаємо, в середу Володимир Путін по телефону обговорив з лідерами "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким обмін полоненими на Донбасі.

Пізніше в СБУ заявили, що їм не відомі деталі переговорів Путіна з ватажками ОРДЛО з приводу обміну полоненими, але українська сторона заявила про готовність обміну за формулою "всіх на всіх".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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