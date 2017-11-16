Ватажок "ЛНР" готовий обговорити з Києвом обмін полоненими

"Ми готові обговорити і ще раз узгодити списки і кількість полонених для обміну. ​​Тепер відповідь за українською стороною," - заявив Плотницкий.

Нагадаємо, в середу Володимир Путін по телефону обговорив з лідерами "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким обмін полоненими на Донбасі.

Пізніше в СБУ заявили, що їм не відомі деталі переговорів Путіна з ватажками ОРДЛО з приводу обміну полоненими, але українська сторона заявила про готовність обміну за формулою "всіх на всіх".