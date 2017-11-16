Главарь "ЛНР" готов обсудить с Киевом обмен пленными

"Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной, – заявил Плотницкий.

Напомним, в среду Владимир Путин по телефону обсудил с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными на Донбассе.

Позже в СБУ заявили, что им не известны детали переговоров Путина с главарями ОРДЛО по поводу обмена пленными, Но украинская сторона заявила о готовности обмена по формуле "всех на всех".