Главарь "ЛНР" готов обсудить с Киевом обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной, – заявил Плотницкий.
Напомним, в среду Владимир Путин по телефону обсудил с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными на Донбассе.
Позже в СБУ заявили, что им не известны детали переговоров Путина с главарями ОРДЛО по поводу обмена пленными, Но украинская сторона заявила о готовности обмена по формуле "всех на всех".