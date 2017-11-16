СБУ не известны детали переговоров Путина с главарями ОРДЛО по обмену пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. СБУ не имеет деталей переговоров президента РФ Владимира Путина с главарями ОРДЛО Захарченком и Плотницким по обмену пленными. Об этом в эфире "112 Украина" заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"Нет, не известны (детали переговоров, - ред.), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", - сказала она.
Гитлянская добавила, что украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".
"Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", - сообщила Гитлянская.
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Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе.