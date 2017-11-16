СБУ не известны детали переговоров Путина с главарями ОРДЛО по обмену пленными

"Нет, не известны (детали переговоров, - ред.), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", - сказала она.

Гитлянская добавила, что украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".

"Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", - сообщила Гитлянская.

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Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе.