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СБУ не відомі деталі переговорів Путіна з ватажками ОРДЛО щодо обміну полоненими

Київ • УНН

 • 11452 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. СБУ не має деталей переговорів президента РФ Володимира Путіна з ватажками ОРДЛО Захарченком і Плотницьким щодо обміну полоненими. Про це в ефірі "112 Україна" заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

"Ні, не відомі (деталі переговорів, - ред.), але ми сподіваємося на те, що такі заяви свідчать про готовність розблокувати процес, і ми нарешті зможемо повернути наших людей додому", - сказала вона.

Гітлянська додала, що українська сторона налаштована на проведення обміну за формулою "всіх на всіх".

"Позиція СБУ завжди була прозорою, ми готові міняти всіх на всіх, ми вітаємо будь-які ініціативи, які допоможуть нашим громадянам повернутися додому", - повідомила Гітлянська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ привітали кроки влади РФ щодо розблокування процесу звільнення заручників на Донбасі

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін обговорив з ватажками “ЛНР” і “ДНР” обмін полоненими на Донбасі.

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