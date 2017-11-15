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У СБУ привітали кроки влади РФ щодо розблокування процесу звільнення заручників на Донбасі

Київ • УНН

 • 11117 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Службі безпеки України привітали будь-які кроки російської влади щодо розблокування процесу звільнення заручників на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства. 

“Служба безпеки Україна вітає будь-які кроки російської влади щодо розблокування процесу звільнення заручників”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, у прес-службі зазначили, що приєднання очільника російської православної церкви Кирила до спільних зусиль глав усіх світових конфесій в рамках реалізації ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій сприятиме якнайшвидшому поверненню додому кожного із заручників.

Також у СБУ підкреслили, що “у цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків. Мірилом успіху повинно стати реальне звільнення українських заручників, а не гучна інформаційно-пропагандистська кампанія”.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін обговорив з ватажками “ЛНР” і “ДНР” обмін полоненими на Донбасі.

Українські Національні Новини

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