В СБУ приветствовали шаги власти РФ относительно разблокирования процесса освобождения заложников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Службе безопасности Украины приветствовали любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что присоединение главы русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников.
Также в СБУ подчеркнули, что “в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания”.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин обсудил с главарями “ЛНР” и “ДНР” обмен пленными на Донбассе .