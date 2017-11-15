В СБУ приветствовали шаги власти РФ относительно разблокирования процесса освобождения заложников на Донбассе

“Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что присоединение главы русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников.

Также в СБУ подчеркнули, что “в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания”.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин обсудил с главарями “ЛНР” и “ДНР” обмен пленными на Донбассе .