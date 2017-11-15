Путін обговорив з ватажками "ЛНР" і "ДНР" обмін полоненими на Донбасі

Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова В.Путіна з ватажками “ДНР” і “ЛНР”.

“Обговорювалася ініціатива лідера громадського руху „Український вибір — право народу“ Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Україною та Донецької і Луганської народними республіками”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Кремля, так звані керівники “ДНР” і “ЛНР” ініціативу підтримали і зазначили, що ще потрібно додатково опрацювати це питання з представниками української сторони.

Зазначається, що раніше в цей день під час відвідування Воскресенського Ново-Єрусалимського монастиря В.Медведчук звернувся до В.Путіна з ініціативою підтримати пропозицію про обмін полоненими між Україною та “ДНР” та “ЛНР”.

Як повідомляв УНН, у СБУ розповіли, як відбуватиметься передача затриманих осіб в ОРДЛО.