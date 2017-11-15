Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор Путина с главарями “ДНР” и “ЛНР”.

“Обсуждалась инициатива лидера общественного движения „Украинский выбор — право народа“ Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, так называемые руководители “ДНР” и “ЛНР” инициативу поддержали и отметили, что еще нужно дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Отмечается, что ранее в этот день во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря В.Медведчук обратился к В.Путину с инициативой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и “ДНР” и “ЛНР”.

Как сообщал УНН, в СБУ рассказали, как будет происходить передача задержанных лиц в ОРДЛО.