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Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала більше 6 тис. порушень режиму тиші у зоні АТО

Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала більше 6 тис. порушень режиму тиші у зоні АТО

Київ • УНН

 • 10886 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню", - повідомив А.Хуг.

За його словами, приблизно 40% порушень режиму тиші на минулому тижні сталися у трикутнику Донецький аеропорт – Ясенувата - Авдіївка.

"Зі щоденного звіту СММ від 11 листопада видно наскільки інтенсивною була вогнева активність минулої п’ятниці. Прикладом у звіті наводяться порушення зафіксовані камерою місії поблизу Донецької фільтрувальної станції поблизу населеного пункту Ясенувата ввечері 9 листопада та в ніч на 10 листопада", - зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місії ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення їхньої кількості в Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

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