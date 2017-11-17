Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала більше 6 тис. порушень режиму тиші у зоні АТО

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню", - повідомив А.Хуг.

За його словами, приблизно 40% порушень режиму тиші на минулому тижні сталися у трикутнику Донецький аеропорт – Ясенувата - Авдіївка.

"Зі щоденного звіту СММ від 11 листопада видно наскільки інтенсивною була вогнева активність минулої п’ятниці. Прикладом у звіті наводяться порушення зафіксовані камерою місії поблизу Донецької фільтрувальної станції поблизу населеного пункту Ясенувата ввечері 9 листопада та в ніч на 10 листопада", - зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місії ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення їхньої кількості в Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.