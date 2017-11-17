На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима тишины в зоне АТО

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сообщил А.Хуг.

По его словам, примерно 40% нарушений режима тишины на прошлой неделе произошли в треугольнике Донецкий аэропорт - Ясенувата - Авдеевка.

"Из ежедневного отчета СММ от 11 ноября видно насколько интенсивной была огневая активность в прошлую пятницу. Примером в отчете приводятся нарушения зафиксированы камерой миссии вблизи Донецкой фильтровальной станции вблизи населенного пункта Ясенувата вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября", - отметил А. Хуг.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссии ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение их количества в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.