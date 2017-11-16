Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Донеччині удвічі

За добу, до вечора 14 листопада, у Донецькій області СММ зафіксувала, серед іншого, близько 220 вибухів проти приблизно 100 за попередній звітний період.

При цьому на Луганщині за цей же пероід місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню - до приблизно 170 вибухів проти орієнтовно 220 за попередній звітний період.

Нагадаємо, ОБСЄ вперше побачила попереджувальні знаки про міни на Донбасі.