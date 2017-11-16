Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Донеччині удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місії ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення їхньої кількості в Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
За добу, до вечора 14 листопада, у Донецькій області СММ зафіксувала, серед іншого, близько 220 вибухів проти приблизно 100 за попередній звітний період.
При цьому на Луганщині за цей же пероід місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню - до приблизно 170 вибухів проти орієнтовно 220 за попередній звітний період.
Нагадаємо, ОБСЄ вперше побачила попереджувальні знаки про міни на Донбасі.