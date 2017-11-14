ОБСЄ вперше побачила попереджувальні знаки про міни на Донбасі

“12 листопада СММ зафіксувала попереджувальні знаки про мінну небезпеку. На відстані близько 700 м на південний захід від підконтрольного „ЛНР“ села Раївка (16 км на північний захід від Луганська) спостерігачі місії вперше помітили прямокутний попереджувальний знак про мінну небезпеку з написом російською мовою „Міни“ червоними літерами на білому тлі. Знак було прикріплено до дроту (на висоті близько 40 см від землі), протягнутого через дорогу, що веде у напрямку річки Сіверський Донець”, — зазначається у звіті СММ.

Крім того, ОБСЄ зафіксувала ще один попереджувальний знак на західно південний захід від підконтрольного “ДНР” міста Вуглегірськ.

“Приблизно за 6 км на західно південний захід від підконтрольного „ДНР“ м. Вуглегірськ команда СММ вперше зафіксувала ще один попереджувальний знак про мінну небезпеку з написом російською мовою „Стоп! Міни“ червоними літерами на білому тлі. Знак було встановлено на землі, напроти будівлі, яку охороняв озброєний чоловік, приблизно за 5–7 м на північний захід від Вуглегірського шосе”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, безпілотні апарати СММ ОБСЄ констатували наявність танків та важкого озброєння на непідконтрольній урядові території Луганської та Донецької областях.