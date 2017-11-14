ОБСЕ впервые увидела предупредительные знаки о минах на Донбассе

"12 ноября СММ зафиксировала предупредительные знаки о минной опасности. На расстоянии около 700 м к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" деревни Раевка (16 км северо-западнее Луганска) наблюдатели миссии впервые заметили прямоугольный предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке "Мины" красными буквами на белом фоне. Знак был прикреплен к проводу (на высоте около 40 см от земли), протянутого через дорогу, ведущую в направлении реки Северский Донец", - отмечается в отчете СММ.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала еще один предупредительный знак на юго-западу от подконтрольного "ДНР" города Углегорск.

"Примерно в 6 км к юго-западу от подконтрольного "ДНР" г. Углегорск команда СММ впервые зафиксировала еще один предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке "Стоп! Мины" красными буквами на белом фоне. Знак был установлен на земле, напротив здания, которое охранял вооруженный человек, примерно за 5-7 м северо-западнее Углегорского шоссе", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, беспилотные аппараты СММ ОБСЕ констатировали наличие танков и тяжелого вооружения на неподконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областей.