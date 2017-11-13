Безпілотники ОБСЄ зафіксували танки на території ОРДЛО

“9 листопада у непідконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення міні-БПЛА СММ зафіксував, ймовірно, зенітний ракетний комплекс 9К35 „Стріла-10“ поблизу села Довге (22 км на північний захід від Луганська)”, — зазначено у звіті СММ.

Крім того на луганському напрямку “у підконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення спостерігачі бачили 25 танків (Т-64), 4 самохідні гаубиці (2С3)... а у непідконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення спостерігачі відмітили, що там і дотепер бракує 15 буксируваних гаубиць (Д-30)”.

Зазначається, що місія зафіксувала бойові броньовані машини і зенітні установки у зоні безпеки.

“9 листопада у непідконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 6 БМП-1 і 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ), на одному з яких була встановлена зенітна установка (ЗУ-23, 23 мм), біля Довгого”, — повідомляєтья у звіті.

А також, у непідконтрольних урядові районах донецького напрямку спостерігачі бачили 2 танки (Т-72) на вантажівках-платформах, що стояли приблизно за 3 км на південний схід від селища Мар’янівка, крім того 13 буксируваних гаубиць (Д-30 “Жаба”, 122 мм) поблизу села Новоолександрівка.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній урядові території, на сході від Донецька, 4 БМ-21, 2 буксирувані гаубиці Д-30 та 1 танк Т-72 на південному сході від Луганська.