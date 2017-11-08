Місія ОБСЄ зафіксувала важке озброєння на території ОРДЛО

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній урядові території, на сході від Донецька, 4 БМ-21, 2 буксирувані гаубиці Д-30 та 1 танк Т-72 на південному сході від Луганська. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 6 листопада, передає УНН.

“6 листопада в непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 4 нерухомі РСЗВ (БМ-21) поблизу смт Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)...а також 2 буксирувані гаубиці Д-30”, — зазначано у звіті.

Крім того, цього ж дня місія в непідконтрольних урядові районах бачила 1 танк (Т-72) на вантажівці-платформі, що рухалася на південний схід від Луганська.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській та Донецькій областях. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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