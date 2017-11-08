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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44036 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49865 просмотра

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Миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение на территории ОРДЛО

Миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение на территории ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной правительству территории, на востоке от Донецка, 4 БМ-21, 2 буксируемые гаубицы Д-30 и 1 танк Т-72 на юго-востоке от Луганска. Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете по состоянию на 6 ноября, передает УНН.

"6 ноября в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 4 неподвижные РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка) ... а также 2 буксируемые гаубицы Д-30", - зазначано в отчете.

Кроме того, в этот же день миссия в неподконтрольных правительству районах видела 1 танк (Т-72) на грузовике-платформе, движущейся к юго-востоку от Луганска.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

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