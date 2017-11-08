Миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение на территории ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной правительству территории, на востоке от Донецка, 4 БМ-21, 2 буксируемые гаубицы Д-30 и 1 танк Т-72 на юго-востоке от Луганска. Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете по состоянию на 6 ноября, передает УНН.
"6 ноября в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 4 неподвижные РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка) ... а также 2 буксируемые гаубицы Д-30", - зазначано в отчете.
Кроме того, в этот же день миссия в неподконтрольных правительству районах видела 1 танк (Т-72) на грузовике-платформе, движущейся к юго-востоку от Луганска.
Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.