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ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Київ • УНН

 • 8042 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській та Донецькій областях. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 6 листопада, передає УНН.

“У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зокрема приблизно 200 вибухів супроти орієнтовно 40 відповідно”, — повідомили у звіті.

Згідно з інформацією місії, 5 листопада, перебуваючи в підконтрольному “ЛНР” місті Кадіївка, спостерігачі чули 162 вибухи, оцінені як вогонь з артилерії чи мінометів невстановленого калібру і 95 черг із 30-мм гармати бойової машини піхоти (БМП-2).

“У Донецькій області місія зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас менше вибухів, приблизно 150, якщо порівнювати з попередньою добою, орієнтовно 220 вибухів”, — зазначили у звіті.

Як повідомляв УНН, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пошкодження ізоляції хлоропроводу від вибуху снаряду на Донецькій фільтрувальній станції.

Українські Національні Новини

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