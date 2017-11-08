ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины на Донбассе

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, в том числе примерно 200 взрывов против ориентировочно 40 соответственно", - сообщили в отчете.

Согласно информации миссии, 5 ноября, находясь в подконтрольном "ЛНР" городе Кадиевка, наблюдатели слышали 162 взрывы, которые были оценены как огонь из артиллерии или минометов неустановленного калибра и 95 очередей из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2).

"В Донецкой области миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав одновременно меньше взрывов, примерно 150, если сравнивать с предыдущими сутками, ориентировочно 220 взрывов", - сказанно в отчете.

Как сообщал УНН, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения изоляции хлоропроводов от взрыва снаряда на Донецкой фильтровальной станции.