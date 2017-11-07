ОБСЄ зафіксували пошкодження хлоропроводу на Донецькій фільтрувальній станції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пошкодження ізоляції хлоропроводу від вибуху снаряду на Донецькій фільтрувальній станції. Про це йдеться у доповіді СММ, оприлюдненій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На території Донецької фільтрувальної станції спостерігачі зафіксували чотири місця вогневого ураження. В одному з цих місць була пошкоджена ізоляція хлоропровода. Решту місць зафіксовано за 70–80 метрів від будівлі, де зберігаються тони хлору. Робота станції не припинялася," - йдеться у повідомленні.
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Також спостерігачі відвідали ділянку місцевості біля Верхньокальміуської фільтрувальної станції, де розташований резервуар з хлором, і зафіксували місце вогневого ураження. За їхньою оцінкою, воно утворилося внаслідок розриву снаряда калібром 122 мм на відстані близько 600 метрів від резервуара, у якому зберігаються 250 тон хлору.