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ОБСЄ зафіксували пошкодження хлоропроводу на Донецькій фільтрувальній станції

ОБСЄ зафіксували пошкодження хлоропроводу на Донецькій фільтрувальній станції

Київ • УНН

 • 8845 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пошкодження ізоляції хлоропроводу від вибуху снаряду на Донецькій фільтрувальній станції. Про це йдеться у доповіді СММ, оприлюдненій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На території Донецької фільтрувальної станції спостерігачі зафіксували чотири місця вогневого ураження. В одному з цих місць була пошкоджена ізоляція хлоропровода. Решту місць зафіксовано за 70–80 метрів від будівлі, де зберігаються тони хлору. Робота станції не припинялася," - йдеться у повідомленні.

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Також спостерігачі відвідали ділянку місцевості біля Верхньокальміуської фільтрувальної станції, де розташований резервуар з хлором, і зафіксували місце вогневого ураження. За їхньою оцінкою, воно утворилося внаслідок розриву снаряда калібром 122 мм на відстані близько 600 метрів від резервуара, у якому зберігаються 250 тон хлору.

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