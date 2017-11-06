ОБСЄ виявили дві машини БМП-1 на непідконтрольній уряду території Донбасу

"У непідконтрольному урядові районі Луганської області безпілотний літальний апарат СММ виявив 2 бойові машини піхоти (БМП-1) в укриттях неподалік від села Довге", - зазначено у звіті.

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Крім того, у непідконтрольному урядові районі Донецької області спостерігачі відвідали постійне місце зберігання озброєння, розташоване за межами відповідних ліній відведення, та відмітили, що "там і далі бракує 7 танків (шести Т-64 та одного Т-72)".