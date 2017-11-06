Бойовик заборонив доступ патрулю ОБСЄ до села Донецької області

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Озброєнний бойовик “ДНР” заборонив членам патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до об’єкта неподалік від села Маркине, яке розташовано на півдні від Донецька. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 3 листопада, передає УНН.