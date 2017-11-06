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Бойовик заборонив доступ патрулю ОБСЄ до села Донецької області

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Озброєнний бойовик “ДНР” заборонив членам патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до об’єкта неподалік від села Маркине, яке розташовано на півдні від Донецька. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 3 листопада, передає УНН.

"Озброєна особа відмовила патрулю місії у доступі до об’єкта у непідконтрольному урядові села Маркине (94 км на південь від Донецька)", - повідомлено у звіті.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на окупованій території Донецької та Луганської областях.

Українські Національні Новини

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