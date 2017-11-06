Бойовик заборонив доступ патрулю ОБСЄ до села Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Озброєнний бойовик “ДНР” заборонив членам патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до об’єкта неподалік від села Маркине, яке розташовано на півдні від Донецька. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 3 листопада, передає УНН.
"Озброєна особа відмовила патрулю місії у доступі до об’єкта у непідконтрольному урядові села Маркине (94 км на південь від Донецька)", - повідомлено у звіті.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на окупованій території Донецької та Луганської областях.