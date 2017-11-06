Боевик запретил доступ патрулю ОБСЕ в село Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вооруженный боевик "ДНР" запретил членам патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к объекту неподалеку от села Маркино, которое расположенно к югу от Донецка. Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете по состоянию на 3 ноября, передает УНН.
"Вооруженное лицо отказало патрулю миссии в доступе к объекту в неподконтрольном правительству селе Маркино (94 км к югу от Донецка)", - сообщается в отчете.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.