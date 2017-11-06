Боевик запретил доступ патрулю ОБСЕ в село Донецкой области

"Вооруженное лицо отказало патрулю миссии в доступе к объекту в неподконтрольном правительству селе Маркино (94 км к югу от Донецка)", - сообщается в отчете.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.