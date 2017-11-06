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Місія ОБСЄ констатувала збільшення порушень режиму тиші на Донбасі

Місія ОБСЄ констатувала збільшення порушень режиму тиші на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на окупованій території Донецької та Луганської областях. Про це йдеться в звіті СММ станом на 3 листопада, передає УНН.

“У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Зафіксувавши, зокрема, приблизно 40 вибухів супроти 15 відповідно”, — повідомили у звіті.

Зазначається, що більше всього вибухів члени патруля СММ чули на околиці підконтрольного урядові села Артема, яке знаходиться на півночі від Луганська. Там пролунало 18 вибухів, які були “оцінені як навчання з бойовою стрільбою у зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи”.

У Донецькій області місія також констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши близько 300 вибухів супроти приблизно 100 відповідно.

“У другій половині дня 3 листопада, перебуваючи в підконтрольному урядові місті Світлодарськ (57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули 21 вибух невизначеного походження”, — зазначили у звіті ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ у своєму звіті за 1 листопада зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на території окупованої Донецької області. 

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