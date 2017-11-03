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ОБСЄ констатувала збільшення порушень режиму тиші у Донецькій області

ОБСЄ констатувала збільшення порушень режиму тиші у Донецькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на території окупованої Донецької області. Про це СММ ОБСЄ повідомили у своєму звіті станом на 1 листопада, передає УНН.

“У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 150 вибухів супроти, орієнтовно, 80”, — повідомили у звіті.

Найбільш гарячими точками місія зазначила район Авдіївки, околиці Донецька та Дебальцеве.

“Пізно ввечері 31 жовтня камера СММ у Авдіївці зафіксувала 10 вибухів із південного заходу на північний схід, 6 вибухів невизначеного походження й 1 освітлювальну ракету з південного заходу на північний схід”, — повідомили у звіті.

Крім того, у районі Донецькій фільтрувальній станції місія зафіксувала вогневу активність, зокрема, 12 снарядів із заходу на схід і 18 — із північного заходу на південний схід. А також, 20 снарядів було зафіксовано на відстані близько 1 км на півдні від зазначеної станції.

“Уночі 1 листопада, здійснюючи спостереження в підконтрольному так званому „ДНР“ Дебальцевому команда СММ чула 60 вибухів невизначеного походження за 4–8 км на західно-північний захід”, — зазначено у звіті місії.

Як повідомляв УНН, за минулий тиждень спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала майже 6 тис. порушень режиму припинення вогню на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областях.

Українські Національні Новини

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