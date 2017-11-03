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ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины в Донецкой области

ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на территории оккупированной Донецкой области. Об этом СММ ОБСЕ сообщили в своем отчете по состоянию на 1 ноября, передает УНН.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 150 взрывов против ориентировочно 80", - сообщили в отчете.

Наиболее горячими точками миссия назвала район Авдеевки, окрестности Донецка и Дебальцево.

"Поздно вечером 31 октября камера СММ в Авдеевке зафиксировала 10 взрывов с юго-запада на северо-восток, 6 взрывов неопределенного происхождения и 1 осветительную ракету с юго-запада на северо-восток", - сообщили в отчете.

Кроме того, в районе Донецкой фильтровальной станции миссия зафиксировала огневую активность, в частности, 12 снарядов с запада на восток и 18 - с северо-запада на юго-восток. А также, 20 снарядов было зафиксировано на расстоянии около 1 км к югу от указанной станции.

"Ночью 1 ноября, осуществляя наблюдение в подконтрольном так называемом "ДНР" Дебальцево, команда СММ слышала 60 взрывов неопределенного происхождения...", - говорится в отчете миссии.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала почти 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях.

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