За минулий тиждень ОБСЄ зафіксувала майже 6 тис. порушень режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулий тиждень спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала майже 6 тис. порушень режиму припинення вогню на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областях. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 5892 порушення режиму припинення вогню", - повідомив А.Хуг.
За його словами, від початку цього року загальна кількість порушень режиму тиші становить більше 325 тис., з них майже 27 тис. порушень режиму припинення вогню були скоєнні із застосуванням забороненої зброї, яка б мала бути відведена за лінії.
Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала появу нових шевронів у бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області.