За минулий тиждень ОБСЄ зафіксувала майже 6 тис. порушень режиму тиші

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 5892 порушення режиму припинення вогню", - повідомив А.Хуг.

За його словами, від початку цього року загальна кількість порушень режиму тиші становить більше 325 тис., з них майже 27 тис. порушень режиму припинення вогню були скоєнні із застосуванням забороненої зброї, яка б мала бути відведена за лінії.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала появу нових шевронів у бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області.