За прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала почти 6 тыс. нарушений режима тишины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10035 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71153 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101933 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106261 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148756 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала почти 6 тыс. нарушений режима тишины

За прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала почти 6 тыс. нарушений режима тишины

Киев  •  УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала почти 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 5892 нарушение режима прекращения огня", - сообщил А.Хуг.

По его словам, с начала этого года общее количество нарушений режима тишины составляет более 325 тыс., из них почти 27 тыс. нарушений режима прекращения огня были совершены с применением запрещенного оружия, которое должно было быть отведено по линии.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала появление новых шевронов у боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

 

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