За прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала почти 6 тыс. нарушений режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала почти 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 5892 нарушение режима прекращения огня", - сообщил А.Хуг.
По его словам, с начала этого года общее количество нарушений режима тишины составляет более 325 тыс., из них почти 27 тыс. нарушений режима прекращения огня были совершены с применением запрещенного оружия, которое должно было быть отведено по линии.
Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала появление новых шевронов у боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области.