За прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала почти 6 тыс. нарушений режима тишины

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 5892 нарушение режима прекращения огня", - сообщил А.Хуг.

По его словам, с начала этого года общее количество нарушений режима тишины составляет более 325 тыс., из них почти 27 тыс. нарушений режима прекращения огня были совершены с применением запрещенного оружия, которое должно было быть отведено по линии.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала появление новых шевронов у боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области.