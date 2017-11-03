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ОБСЄ побачила у бойовиків на Донбасі нові шеврони

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала появу нових шевронів у бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це йдеться у черговому щоденному звіті місії, передає УНН.

"31 жовтня на блокпості, розташованому на північній околиці підконтрольного "ДНР" міста Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя), спостерігачі бачили чоловіка, вдягненого у темно-зелений цифровий камуфляж. У нього на плечі був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому тлі з жовтою окантовкою. Чоловік був озброєний автоматом (АК-74), який, за оцінкою членів патруля СММ, був новим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ не проти брати участь в місії миротворців ООН на Донбасі.

Українські Національні Новини

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