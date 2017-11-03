ОБСЄ побачила у бойовиків на Донбасі нові шеврони

"31 жовтня на блокпості, розташованому на північній околиці підконтрольного "ДНР" міста Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя), спостерігачі бачили чоловіка, вдягненого у темно-зелений цифровий камуфляж. У нього на плечі був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому тлі з жовтою окантовкою. Чоловік був озброєний автоматом (АК-74), який, за оцінкою членів патруля СММ, був новим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ не проти брати участь в місії миротворців ООН на Донбасі.