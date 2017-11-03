ОБСЕ увидела у боевиков на Донбассе новые шевроны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала появление новых шевронов у боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете миссии, передает УНН.
"31 октября на блокпосте на северной окраине подконтрольного "ДНР" города Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) команда СММ видела мужчину, одетого в темно-зеленый цифровой камуфляж. На плече у него был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой. Мужчина был вооружен автоматом (AK-74), который наблюдатели оценили как новый", - говорится в сообщении.
Напомним, ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе.