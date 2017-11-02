ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе хотела бы стать участницей миротворческой миссии на Донбассе, если появится общая концепция этой миссии. Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается миротворческой операции ООН на Донбассе, то формально есть проект России, есть также проект, представленный Украиной. И между ними существует настоящая пропасть. Я думаю, сейчас ведется работа для того, чтобы эту пропасть преодолеть", - сказал Т.Гремингер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он, что проект российской резолюции по миротворцев ООН будет рассмотрена Совбезом ООН до конца года.
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"Однако я не буду рассуждать о шансах преодоления этого очень сложного задания для того, чтобы эта резолюция могла быть представлена в Совете Безопасности. Если мы придем к какой-то общей концепции, то ОБСЕ, конечно, с самого начала будет принимать участие в этом проекте", - сказал Генсек ОБСЕ.
По его словам, миссия ОБСЕ уже два с половиной года работает на востоке Украины. "У нас есть соответствующий опыт, поэтому мы бы хотели стать частью этого проекта с самого начала", - подчеркнул Т.Гремингер.
Напомним, ранее представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что резолюция ООН о миротворцах на Донбассе может быть готова до конца года.