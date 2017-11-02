ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50897 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118060 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103708 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105393 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104322 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102216 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе

ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе хотела бы стать участницей миротворческой миссии на Донбассе, если появится общая концепция этой миссии. Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается миротворческой операции ООН на Донбассе, то формально есть проект России, есть также проект, представленный Украиной. И между ними существует настоящая пропасть. Я думаю, сейчас ведется работа для того, чтобы эту пропасть преодолеть", - сказал Т.Гремингер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он, что проект российской резолюции по миротворцев ООН будет рассмотрена Совбезом ООН до конца года.

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"Однако я не буду рассуждать о шансах преодоления этого очень сложного задания для того, чтобы эта резолюция могла быть представлена в Совете Безопасности. Если мы придем к какой-то общей концепции, то ОБСЕ, конечно, с самого начала будет принимать участие в этом проекте", - сказал Генсек ОБСЕ.

По его словам, миссия ОБСЕ уже два с половиной года работает на востоке Украины. "У нас есть соответствующий опыт, поэтому мы бы хотели стать частью этого проекта с самого начала", - подчеркнул Т.Гремингер.

Напомним, ранее представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что резолюция ООН о миротворцах на Донбассе может быть готова до конца года.

Украинские Национальные Новости

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