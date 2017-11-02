ОБСЕ не против участвовать в миссии миротворцев ООН на Донбассе

"Что касается миротворческой операции ООН на Донбассе, то формально есть проект России, есть также проект, представленный Украиной. И между ними существует настоящая пропасть. Я думаю, сейчас ведется работа для того, чтобы эту пропасть преодолеть", - сказал Т.Гремингер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он, что проект российской резолюции по миротворцев ООН будет рассмотрена Совбезом ООН до конца года.

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"Однако я не буду рассуждать о шансах преодоления этого очень сложного задания для того, чтобы эта резолюция могла быть представлена в Совете Безопасности. Если мы придем к какой-то общей концепции, то ОБСЕ, конечно, с самого начала будет принимать участие в этом проекте", - сказал Генсек ОБСЕ.

По его словам, миссия ОБСЕ уже два с половиной года работает на востоке Украины. "У нас есть соответствующий опыт, поэтому мы бы хотели стать частью этого проекта с самого начала", - подчеркнул Т.Гремингер.

Напомним, ранее представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что резолюция ООН о миротворцах на Донбассе может быть готова до конца года.