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ОБСЄ не проти брати участь в місії миротворців ООН на Донбасі

ОБСЄ не проти брати участь в місії миротворців ООН на Донбасі

Київ • УНН

 • 11149 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі хотіла б стати учасницею миротворчої місії на Донбасі, якщо з'явиться загальна концепція цієї місії. Про це заявив Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Що стосується миротворчої операції ООН на Донбасі, то формально є проект Росії, є також проект, представлений Україною. І між ними існує справжня прірва. Я думаю, зараз ведеться робота для того, щоб цю прірву подолати", - сказав Т.Гремінгер, відповідаючи на питання журналістів про те, чи розраховує він, що проект російської резолюції щодо миротворців ООН буде розглянута Радбезом ООН до кінця року.

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"Однак я не буду розмірковувати про шанси подолання цього дуже складного завдання для того, щоб ця резолюція могла бути представлена ​​в Раді безпеки. Якщо ми прийдемо до якоїсь спільної концепції, то ОБСЄ, звичайно, з самого початку буде брати участь в цьому проекті", - сказав Генсек ОБСЄ.

За його словами, місія ОБСЄ вже два з половиною роки працює на сході України. "У нас є відповідний досвід, тому ми б хотіли стати частиною цього проекту з самого початку", - підкреслив Т.Гремінгер.

Нагадаємо, раніше представник США щодо України Курт Волкер заявив, що резолюція ООН про миротворців на Донбасі може бути готова до кінця року.

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