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Росія в ООН запропонувала миротворцям повсюдно охороняти місію ОБСЄ в Україні

Київ • УНН

 • 11469 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія запропонувала Раді безпеки ООН, щоб миротворці охороняли місію ОБСЄ в Україні всюди, де вона діє. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров на брифінгу у вівторок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Тепер наша пропозиція, яка внесена до Ради безпеки ООН, передбачає, що при виконанні спостерігачами ОБСЄ всіх їх функцій, вони завжди повинні будуть охоронятися озброєними миротворцями ООН", - сказав він.

За словами С.Лаврова, "Німеччина і Франція бачать в цьому можливості для досягнення домовленостей".

"Переговори щодо резолюції, проект якої лежить на столі РБ ООН, не починаються, тому що Україна заявила, що це не годиться. Що годиться, вона обіцяла показати, але так і не показала, пройшло вже більше місяця", - зазначив голова МЗС РФ.

Нагадаємо, С.Лавров розкритикував слова спецпредставника від США щодо України К.Волкер стосовно місії ООН на Донбасі.

Українські Національні Новини

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